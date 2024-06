Após dopar, estuprar e ameaçar ex-companheira, homem é preso em Vera Cruz

Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (4), no distrito de Aratuba, no município de Vera Cruz, sob suspeita de lesão corporal, ameaça e estupro de vulnerável, praticados contra a sua ex-companheira. A prisão foi efetuada por policiais da 24ª Delegacia Territorial (DT) de Vera Cruz.

A vítima prestou depoimento pela manhã, relatando que na madrugada foi agredida pelo acusado. De acordo com a mulher, o agressor a obrigou a tomar uma medicação que a deixou inconsciente. Adormecida, a mulher foi estuprada pelo ex-companheiro. A vítima tentou entrar em contato com a Polícia Militar e o suspeito realizou outra ameaça, dessa vez com uma faca.