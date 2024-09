VIOLÊNCIA

Homem é morto a tiros em Vila Canária

Um homem foi encontrado morto, com marcas de tiros, no bairro de Vila Canária, em Salvador. A vítima, que ainda não foi identificada formalmente, foi morta na manhã deste domingo (29). É a segunda morte no mesmo local este mês.

Violência recorrente

O homem que acabou morrendo com ação atendia pelo prenome de Jhonatan, mas era conhecido como ‘neguinho’ no bairro. Ele seria o alvo do ataque e foi atingido na cabeça pelos tiros disparados pelos suspeitos. Segundo informações, as outras duas vítimas eram um casal e foram feridas no ataque por estarem passando por perto no momento do crime.