VIOLÊNCIA

Homens mortos na Av. Contorno foram perseguidos pelos autores do crime

Os dois homens mortos na Avenida Contorno, em frente a Bahia Marina, foram perseguidos pelos autores do crime antes de serem atingidos pelos tiros. O caso aconteceu na noite da última quinta-feira (27). Segundo a Polícia Civil (PC), eles foram identificados como Eduardo Reis Costa, 32 anos, e Almir dos Santos Medina Santana, 41.

O caso aconteceu por volta das 20h. De acordo com informações da TV Bahia, a dupla estava indo para o bairro de Narandiba, quando foram perseguidos pelos suspeitos. Eles tentaram escapar dos tiros por alguns metros, mas foram alcançados e morreram no local.

Ainda segundo a TV Bahia, Almir era dono de um bar na região e se mudou para o bairro de Narandiba há cerca de três anos. Ele manteve o empreendimento, onde fazia visitas diárias e estava retornando para casa no momento do crime. Eduardo era motociclista por aplicativo e conhecia o comerciante, passando a fazer corridas para Almir por fora das plataformas.

Informações preliminares apontaram que eles foram mortos por uma outra dupla que estava a bordo de uma moto e fugiu logo após o crime. No local, policiais militares que aguardavam a retirada do corpo pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) informaram que as vítimas não tiveram os pertences roubados.