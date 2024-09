SERVIÇO

Com caruru, décimo restaurante popular de Salvador é entregue em Pernambués

Um novo restaurante popular foi inaugurado em Salvador nesta sexta-feira (27). Décima unidade entregue pelo município, o espaço fica no Largo da Ventosa, no final de linha de Pernambués, e vai oferecer 400 refeições gratuitas de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h.

Batizados de Vida Nova, os restaurantes já estão em operação nos bairros Pau da Lima, São Tomé de Paripe, Águas Claras, Periperi, Fazenda Coutos, Sussuarana, Mares, São Cristóvão e Valéria. Juntos, eles oferecem 4,4 mil refeições gratuitas diariamente. O espaço também conta com adaptações e um acesso especial para Pessoas com Deficiência (PCD).

Moradora do final de linha do bairro, a cozinheira Ana Beyoncé, 69 anos, que hoje vende geladinhos, comemorou a entrega do equipamento. “Já comi em outros que têm na cidade, e o tempero é de primeira. Fiquei alegre demais quando soube que teria um aqui bem próximo da minha casa. Para mim é uma ‘mão na roda’. A cesta básica está cara e não tenho como comprar tudo que preciso para o almoço. Aqui acho tudo do bom e prontinho”, comentou.