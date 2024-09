VIOLÊNCIA

Três pessoas são mortas em um raio de 1km no centro de Salvador

Além das mortes, um rumor de toque de recolher suspendeu a exibição de uma peça no Espaço Cultural da Barroquinha

Publicado em 26 de setembro de 2024 às 21:44

Dois homens foram mortos na Av. Contorno na noite desta quinta Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O centro de Salvador teve uma quinta-feira (26) violenta. Três mortes foram registradas em um raio de 1 km nas regiões do Gravatá, perto da Mouraria, e na Avenida Contorno.

O caso da Contorno aconteceu por volta das 19h30 quando dois homens foram mortos enquanto passavam de motocicleta no local. Informações preliminares apontam que eles foram atingidos por uma outra dupla que estava a bordo de uma moto e fugiram logo após o crime.

No local, policiais militares aguardavam a retirada do corpo pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e informaram que as vítimas não tiveram os pertences roubados. A informação não foi confirmada pela Polícia Militar (PM). Tanto a PM quanto a Polícia Civil (PC) foram procurados, mas não responderam.

A terceira morte ocorreu na região do Gravatá, próximo à rua da Mouraria. Um tiroteio aconteceu na manhã de quinta e teria resultado na morte de um homem. Os tiros foram testemunhados por uma equipe do CORREIO que estava na região que tem atuação do Bonde do Maluco (BDM).

A reportagem encontrou duas viaturas da PM circulando na Praça dos Veteranos, na entrada da localidade, durante a noite. PM e PC foram procurados, mas não responderam.

Rumor suspende atividades no Espaço Cultural da Barroquinha

A violência suspendeu a exibição do espetáculo Compadre de Ogum, que seria realizado no Espaço Cultural da Barroquinha. De acordo com a organização do espetáculo, a suspensão teria ocorrido por “motivos de força maior”.

“Como forma de compensação, faremos uma sessão extra neste sábado às 16h. Aqueles que não puderem comparecer poderão solicitar o cancelamento e devolução do ingresso diretamente pela plataforma de compra”, declarou a organização.