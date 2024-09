APREENSÃO

Receita retira R$ 230 mil em peças de roupas falsificadas do comércio de Salvador

Durante a manhã desta quinta-feira (26), foram apreendidos 115 volumes de roupas falsificadas em estabelecimento de Salvador. Estima-se um valor comercial de aproximadamente R$ 230 mil para o total de produtos apreendidos. A Operação Comércio Legal IV, da equipe de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal foi realizada para retirar produtos falsificados do mercado.

A quarta edição da operação de combate ao contrabando em Salvador teve como foco peças de vestuário. Um estabelecimento que comercializava as roupas falsificadas foi identificado por meio de técnicas de análise de risco e monitoramento feito pela fiscalização da Receita.

No caso da comercialização de peças de origem estrangeira, por se tratar de produtos com indício de falsificação, a comprovação por laudo faz com que o importador responda por contrabando, já que são mercadorias de importação proibida.