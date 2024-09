BARGANHA

PF apreende R$ 915 mil em operação que investiga desvio de recursos públicos em Ilhéus

A Polícia Federal apreendeu R$ 915.990,00 durante uma operação nesta quinta-feira (26), que investiga um esquema de pagamento de propina para que agentes públicos beneficiassem algumas empresas com contratos na prefeitura de Ilhéus, no Sul da Bahia.

O prefeito Mário Alexandre (MDB) foi um dos 17 alvos de busca e apreensão cumpridas hoje. A PF realizou buscas na casa do chefe do executivo municipal e na prefeitura. Em nota, a prefeitura negou qualquer irregularidade.

Em nota, a prefeitura de Ilhéus diz que o inquérito segue em sigilo de justiça e diz que "sempre colaborou e continuará colaborando com o que for necessário".

"É importante destacar que situações como essa contribuem para que os fatos sejam devidamente esclarecidos, reforçando o compromisso da administração com a transparência e a justiça. A Prefeitura de Ilhéus segue firme em sua postura de cooperação com as autoridades, prestando todas as informações que forem requeridas", acrescenta. "Por fim, a Prefeitura reitera sua confiança nas instituições e no devido processo legal, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários".