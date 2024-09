REGIÃO METROPOLITANA

Homem morre após confronto com policiais em Vera Cruz

Ele estava em um carro com restrição de roubo com outros dois ocupantes, que foram detidos

Um homem morreu após uma troca de tiros com policiais militares no município de Vera Cruz, na Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu na noite da última quarta-feira (25), na BA-001. Outros dois homens foram presos na ação.

De acordo com a Polícia Militar (PM), equipes do 23º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Vera Cruz) foram informadas que um veículo roubado estava circulando pela rodovia com três pessoas a bordo. Após serem interceptados, os suspeitos atiraram contra os policiais, que revidaram.