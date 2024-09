CIDADE BAIXA

Homem morre após confronto com policiais militares no Comércio

Ação ocorreu na localidade do Carandiru; outros dois suspeitos foram presos na região

Um homem morreu após um confronto com policiais militares na localidade conhecida como Carandiru, no bairro do Comércio. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (26). Na mesma ação, outros dois homens foram presos na Avenida Engenheiro Oscar Pontes.