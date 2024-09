JARDIM DAS MARGARIDAS

Prestador de serviço de condomínio é investigado por estupro de vulnerável em Salvador

Denúncia foi registrada na última segunda (23); nesta quarta (25), o suspeito abriu um boletim alegando calúnia e difamação por ter a foto espalhada nas redes sociais

Publicado em 26 de setembro de 2024 às 17:02

Um homem é investigado pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido no bairro Jardim das Margaridas, em Salvador. A denúncia foi registrada na última segunda-feira (23). Segundo informações da TV Bahia, a vítima tem 12 anos e foi abordada por um prestador de serviços do condomínio onde mora. Nesta quarta-feira (25), o suspeito abriu um boletim de ocorrência alegando calúnia e difamação por ter a foto espalhada nas redes sociais.

De acordo com a informações concedidas pela Polícia Civil (PC), as investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) para esclarecer o fato. A PC informou ainda que o processo, por se tratar de crime contra a dignidade sexual e em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), outras informações não podem ser divulgadas.

Segundo a mãe da vítima contou, em entrevista a TV Bahia, que o caso ocorreu na última quinta-feira (26). A garota, de penas 12 anos, teria descido o prédio para buscar uma quentinha, por volta do meio-dia. Ela utilizou as escadas, pois o elevador estava em manutenção. No caminho, encontrou o prestador de serviços do local. "Quando ela retornou, encontrou ele na escada e ficou assustada com a abordagem. O homem puxou a mão dela, deu um beijo de boca aberta, passando a língua", relatou. Ele teria seguido a jovem até sua porta, na sequência.

Ao ouvir o relato da filha, ela foi até a porta e encontrou o homem lá, "nervoso e pedindo o elevador, que estava interditado". "Questionei porque tinha feito isso e ele negou. Eu tranquei a porta e liguei para a portaria pedindo socorro. Fizeram uma vistoria e ele não estava mais lá", afirmou. A mulher viu o homem novamente cerca de 1h30 depois e o fotografou.

Nesta quarta-feira (25), o homem abriu um boletim de ocorrência de calúnia e difamação, alegando ter sido exposto nas rede sociais. Veja na íntegra a nota da PC:

"A 27ª Delegacia Territorial (DT - Itinga), investiga a denúncia de calúnia e difamação registrada na manhã da última quarta-feira (25), por um homem que teve teria sido exposto nas redes sociais, inclusive com fotos, como autor de abuso e importunação sexual em um condomínio do Jardim das Margaridas, em Lauro de Freitas. Além disso, uma circular teria sido publicada pela administração do condomínio, proibindo a entrada e permanência da vítima nas dependências do residencial."

Outros possíveis casos

Ainda de acordo com a TV Bahia, outra jovem, de 13 anos, também moradora do condomínio, também teria sido vítima do homem. Segundo a mãe dela, em agosto do ano passado, o suspeito teria ido até a casa da família, por volta do meio-dia, com a justificativa de olhar um serviço. "Provavelmente, a minha filha foi uma das primeiras. No horário de almoço, quando não pode fazer serviços no condomínio, ele aproveitou que ela estava sozinha e apareceu no apartamento, alegando que queria ver como estava a obra. Ele pegou na mão dela, deu beijos, passou a língua. Primeiro beijou ela no pescoço, tirou a blusa, acariciou os seios e lambeu", contou.