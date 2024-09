VIOLÊNCIA

Ônibus param de circular na Barroquinha após tiroteio e morte serem registrados na região

Quem costuma pegar ônibus no Terminal da Barroquinha precisa caminhar 550 metros até a Ladeira de Santana, na Baixa dos Sapateiros, no início da manhã nesta sexta-feira (27). Isso porque os coletivos pararam de circular até o local devido à sensação de insegurança na região.

A suspensão, de acordo com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), começou ainda na tarde de quinta-feira (26), por volta das 16h30. A pasta informou que casos de violência foram registrados nas proximidades do terminal e assustou rodoviários.

Com o suspeito, que não foi identificado, foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, 83 porções de cocaína, 12 de maconha, 57 de crack, uma balança de precisão e um saco contendo embalagens vazias para acondicionar entorpecentes. A PM acrescentou que to do o material apreendido foi encaminhado para a Polícia Civil.

Após a ação durante a tarde, o Centro Histórico de Salvador (CHS) registrou uma noite violenta. Ao todo, três mortes aconteceram em um raio de 1 km nas regiões do Gravatá, perto da Mouraria, e na Avenida Contorno. A violência suspendeu, além do transporte, a exibição do espetáculo Compadre de Ogum, que seria realizado no Espaço Cultural da Barroquinha. De acordo com a organização do espetáculo, a suspensão teria ocorrido por “motivos de força maior”.