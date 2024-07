ONDA DE VIOLÊNCIA

Homem é morto a tiros na ilha de Vera Cruz

Na noite de segunda-feira (29), policiais militares do 23º Batalhão da PM foram acionados para verificar uma situação de um homem atingido por disparos de arma de fogo, na Rua do Ferro Velho, em Vera Cruz, na localidade de Tairú, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem no local, os policiais constataram fato. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realização da perícia e remoção do corpo.

A Polícia Civil informou que a vítima apresentava vários ferimentos à bala. A autoria e motivação serão investigadas e diligências são realizadas no sentido de identificar vítima e autores do crime.

No último sábado (27), o tronco de uma mulher foi localizado às margens da rodovia BA-001, no Km 23, na altura de Jiribatuba, em Vera Cruz. Segundo informações da Polícia Civil, a 24ª DT/Vera Cruz foi acionada e expediu as guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT).