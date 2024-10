VIOLÊNCIA

Homem é morto a tiros na Ribeira

Um homem foi morto a tiros no bairro da Ribeira, no final da tarde desse domingo (13). Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como João Vitor Silva de Matos, 30 anos.

João Vitor seria produtor de eventos e estaria no local por causa de uma roda de samba, a qual era responsável, segundo informações da TV Bahia. O crime aconteceu na Avenida Beira Mar, uma das principais do bairro.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Salvador) investiga o assassinato. Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo, enquanto diligências são realizadas no sentido de identificar a autoria e motivação do crime.