HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros no Alto do Cabrito

A 3ª DH/BTS vai apurar as circunstâncias, autoria e motivação do crime

O posto policial do Hospital do Subúrbio acionou o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) sobre a entrada de um homem, vítima de múltiplos disparos de arma de fogo, na noite desta quinta-feira (21), no Alto do Cabrito, em Salvador.