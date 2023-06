Um homem sem identificação formal foi morto a tiros, na noite deste sábado (17), no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.



Segundo informações da Polícia Civil, a vítima chegou a ser levada para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu.



Foram expedidas as guias de perícia e remoção do corpo. A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela 2a DH/Central.