VIOLÊNCIA

Homem é morto a tiros no bairro do IAPI

Um homem foi morto a tiros, no bairro do IAPI, em Salvador, na tarde deste domingo (10). A Segundo informações da Polícia Civil, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) o corpo foi encontrado na rua Valdir Pires.

A vítima ainda não foi identificada. As guias periciais e de remoção foram expedidas. Diligências investigativas são realizadas para esclarecer as circunstâncias, bem como a autoria e motivação do crime.