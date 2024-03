ONDA DE VIOLÊNCIA

Homem é morto a tiros dentro de um bar no bairro do Pero Vaz

Em meio à onda de violência que atinge o bairro do Pero Vaz, um homem foi morto a tiros na Rua Boa Fé, na noite do último sábado (9). A vítima foi identificada como Marcos Santos Rosa, 43 anos. De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi encontrado dentro de um bar.