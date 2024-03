SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Homem é morto em saída de festa na Bahia

Ainda segundo a PM, agentes do 14º BPM foram acionados para verificar uma ocorrência de um homem baleado na Rua Vereador João Silva, no bairro de Andaiá. De acordo com a Polícia Civil, um homem em uma motocicleta atirou contra João e fugiu.

Uma equipe do Samu prestou os primeiros atendimentos, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para a remoção do corpo e realização de perícia. As circunstâncias do fato serão investigadas pela Polícia Civil.