SEGURANÇA

Homem é morto a tiros no Subúrbio de Salvador

Um homem foi encontrado sem vida na tarde desta quinta-feira (24) em Itacaranha, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. A vítima, ainda sem identificação, morreu após sofrer disparos de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 14ª Companhia Independente foi acionada para averiguar a ocorrência e confirmou o óbito no local. Ao chegarem, a área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) removeu o corpo e realizou a perícia. A Polícia Civil informou que a 3ª Delegacia de Homicídios investiga o caso, mas ainda não há informações sobre circunstâncias, autoria e motivação do crime.