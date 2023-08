Homem é morto a tiros no Subúrbio Ferroviário

Um homem foi morto a tiros no bairro de Escada,no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na manhã deste domingo (27).



O crime aconteceu na Rua Pedra Bonita, mas ainda não há detalhes sobre as circunstâncias. Segundo a Polícia Civil, o homem ainda não foi formalmente identificado.



A autoria, a motivação e as circunstâncias do crime ainda são desconhecidas e serão investigadas pela 3ª DH/BTS.