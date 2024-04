CALÇADA

Homem é morto a tiros no Viaduto dos Motoristas

Um homem foi morto a tiros na localidade conhecida como Viaduto dos Motoristas, no bairro da Calçada. O crime aconteceu na noite de terça-feira (9). A ocorrência foi atendida por policiais da 16ª CIPM.

Ao chegarem no local, os policiais militares constataram o fato e isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). As guias periciais e de remoção foram expedidas.