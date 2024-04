MAIOR VAZAMENTO DE DADOS

Saiba quem é o hacker que foi preso em Feira de Santana

VandaTheGod foi preso em casa, em 2021, no bairro Laranjeiras, durante a operação Deepwater. Com ele, a polícia encontrou um computador e um celular.

Ele vivia com a mãe, três irmãos e dois sobrinhos em uma casa simples quando foi preso. A irmã contou, na época da primeira prisão, que o irmão ficava trancado no quarto. "Aqui em casa não tinha [computador]. Ele ia pra lanhouse mexer. Depois ele apareceu com um notebook. Se tivesse dinheiro, eu estaria numa mansão. Acho que hacker ganha bastante dinheiro. Em casa ele ficava trancado no quarto. Minha mãe sempre aconselhava ele a ir trabalhar. Falava pra entregar currículo, que não era vida ficar no computador. O que minha mãe pôde dar de educação, ela deu", afirmou ao g1.