Homem é morto durante ação policial em Pirajá

Um jovem de 19 anos morreu durante uma ação policial no bairro de Pirajá, nesta terça-feira (29), em Salvador.



Segundo a Polícia Civil, Joel dos Santos Nascimento estava acompanhado de outros dois suspeitos, autuados em flagrante pelos crimes de resistência, receptação, adulteração de sinal de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo. Eles estavam em um carro com restrição de furto ou roubo.



De acordo com a Polícia, o trio reagiu à abordagem da equipe, que atirou em revide. No confronto, dois foram baleados e socorridos ao Hospital do Subúrbio, e Joel morreu.