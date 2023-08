Homem é morto e degolado em São Félix do Coribe

Um homem foi morto e teve a cabeça decapitada na cidade de São Félix do Coribe, no oeste da Bahia. A vítima foi identificada como Roberto Brito da Silva, 45 anos. O crime aconteceu na manhã de sexta-feira (18).



Policiais militares da 30ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de um homem caído ao solo, vítima de golpes de arma branca. Ao chegar ao local, encontraram a vítima. Os militares isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção do corpo e realização da perícia.