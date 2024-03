CRIME

Homem é morto em frente ao próprio estabelecimento em Feira de Santana

A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e morreu no local

Publicado em 21 de março de 2024 às 21:05

Grinalson foi morto nesta quinta-feira Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem identificado como Grinalson de Alencar Dutra, 43 anos, foi morto na tarde desta quinta-feira (21) em Feira de Santana, no interior do estado. Ele era residente do município de Santa Bárbara, onde trabalhava como segurança na Câmara Municipal.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima estava em seu estabelecimento, quando um suspeito atirou contra ele e fugiu. Ele morreu no local. Não há detalhes sobre motivação nem autoria do crime. Guias periciais e de remoção foram expedidas.

Segundo relatos de funcionários da Câmara, Grinalson esteve no local na manhã desta quinta e saiu por volta de 9h30 em direção a Feira de Santana. O órgão emitiu uma nota de pesar, lamentando a morte do funcionário e desejando condolências a familiares e amigos.

Nota de Pesar da Câmara de Santa Bárbara Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Acusação de fraude

Grinalson havia sido denunciado em dezembro de 2019 pelo Ministério Público Federal (MPF), por fazer parte de uma quadrilha suspeita de fraudes contra a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Nordeste (BNB). Oito pessoas integravam o grupo que atuava na região de Feira de Santana.