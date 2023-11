Homem é morto na Avenida Juracy Magalhães

Um homem foi morto na madrugada desta terça-feira (21), na Avenida Juracy Magalhães, próximo a uma obra do BRT.



De acordo com a Polícia Militar, agentes da 26ª e 40ª CIPMs foram acionados para apurar a denúncia de um homem atingido por disparos de arma de fogo na Av. Juracy Magalhães Júnior. Ao chegarem, os PMs confirmaram a denúncia, encontrando a vítima morta.



Guias periciais foram expedidas e de acordo com a Polícia Civil, a 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) investiga a autoria e motivação do crime.