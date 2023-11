Homem é morto na porta do bar em Camaçari; criança ficou ferida

Um homem identificado como Alexsandro Marques Barreto, de 47 anos, foi morto na noite desta quarta-feira (15) na Rua Guaíba, em Camaçari. Outras duas vítimas ficaram feridas, entre elas uma criança.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM foram acionados para atender um chamado de pessoa baleada. Ao chegarem, constataram o fato sendo que um dos homens havia morrido no local e as outras duas vítimas haviam sido socorridas para uma unidade de saúde da região.