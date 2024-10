SALVADOR

Homem é morto pela PM após ameaçar moradores de Paripe com arma

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 29 de outubro de 2024 às 16:28

Um homem foi morto por policiais da 19ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) na noite da última segunda-feira (28), no bairro de Paripe, em Salvador. De acordo com a corporação, a vítima estava ameaçando moradores do local.

Em nota, a PM afirmou que estava na região após ser acionada por populares, com a denúncia um homem ameaçando pessoas na rua com uma arma de fogo, nas proximidades da Praça Moema Medrado. Após realizar as ameaças, o suspeito teria fugido em um veículo de cor preta.

Com as informações prestadas pela população, a PM localizou o veículo com as características descritas na altura da Estrada do Derba. Ao tentar realizar a abordagem, o suspeito teria disparado contra os policiais, que revidaram.

Após o cessar dos disparos, os PM encontraram o indivíduo baleado. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele foram encontrados uma pistola 9mm com quatro munições, 24 pinos de cocaína, 29 porções de maconha, 27 pedras de crack e dois celulares.