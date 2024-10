TRAGÉDIA

Criança de quatro anos morre após se afogar em piscina de clube

O caso aconteceu no município de Cansanção, no norte baiano, no último domingo (27). De acordo com informações da TV São Francisco, afiliada da TV Bahia na região, a criança estava no clube com a mãe e o irmão quando houve o acidente. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do afogamento.