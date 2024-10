TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Homem tenta matar companheira e enteadas no norte da Bahia

Caso aconteceu no último domingo no município de Casa Nova

Uma mulher e suas duas filhas sofreram uma tentativa de feminicídio na noite do último domingo (27) em Casa Nova, no norte do estado. Segundo a Polícia Civil (PC), o suspeito do crime é um homem de 37 anos, que seria o companheiro e padrasto das vítimas. Ele tentou tirar a própria vida em seguida.