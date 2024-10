VALE DO SÃO FRANCISCO

Adolescente de 15 anos é morto a pedradas em Juazeiro

Um adolescente de 15 anos foi morto a pedradas em Juazeiro, no norte do estado. O corpo foi encontrado no último domingo (27) em uma quadra de esportes localizada na Rua Quadra 24, no bairro João Paulo II. Segundo a Polícia Civil (PC), a pedra usada no crime foi encontrada ao lado da vítima, identificada como Jonathas Silveira de Araújo.