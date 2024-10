EXTREMO-SUL

Trio morre durante confronto com PM em Porto Seguro

Três homens morreram durante confronto com policiais militares no distrito de Vale Verde, em Porto Seguro, no extremo-sul do estado. De acordo com a Polícia Civil (PC), o tiroteio aconteceu na tarde do último domingo (27) e resultou na apreensão de armas, drogas e munições.