VIOLÊNCIA

Homem é morto a tiros no Lobato

Um homem identificado como Igor Araújo dos Santos, de 31 anos, foi morto a tiros no Lobato, no Subúrbio de Salvador, na noite de domingo (27). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada ferida em uma praça e socorrida a uma unidade de saúde, onde foi constatado o óbito.

“Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo e diligências são realizadas no sentido de identificar a autoria do crime”, disse a Polícia Civil em nota.