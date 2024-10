APREENSÃO

Polícia apreende oito armas durante ação em Andorinha

Caso aconteceu no último domingo (27)

Oito espingardas foram apreendidas durante uma ação da Polícia Militar (PM) no município de Andorinha, no centro-norte baiano no último domingo (27). A ação resultou na apreensão de 42 munições calibre.24, 13 munições calibre .38, duas munições calibre.20, 25 munições calibre.36 e quatro munições calibre.22.