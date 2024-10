SALVADOR

Dois homens morrem durante troca de tiros com policiais na Liberdade

Dois homens morreram durante confronto com policiais militares na Rua 7 de Abril, no bairro da Liberdade, em Salvador. O tiroteio aconteceu na tarde do último domingo (27) e resultou na apreensão de armas, drogas e munições que foram apresentados no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Salvador).