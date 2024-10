MORTO POR ENGANO

Irmã de João Rebello diz que ele foi assassinado por engano: 'Nada a ver com a bandidagem'

Ex ator mirim da Globo foi morto com 12 tiros em Trancoso, distrito de Porto Seguro no Sul do estado. Polícia identificou dois suspeitos

Da Redação

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 21:29

Jorge Fernando (pai) , Maria Carol Rebello (irmã), Maria Rebello (mãe) e João Rebello Crédito: Reprodução

Maria Carol Rebello, irmã de João Rebello, disse que o DJ e ex ator mirim da Globo foi assassinado por engano. João foi morto a 12 tiros em Trancoso, distrito de Porto Seguro, no sul da Bahia, na noite da última quinta-feira (24).

De acordo com imagens das câmeras de segurança, dois homens se aproximaram em uma moto e efetuaram os disparos dentro do carro do João. Ele morreu na hora. O caso aconteceu na Praça da Independência, centro do destino querido pelos turistas.

Segundo a TV Bahia, um dia após o crime, a polícia militar apreendeu no bairro Mirante do Rio Verde, em Porto Seguro, a moto que teria sido usada pelos homens para cometer o crime. Dois suspeitos do homicídio já foram identificados.

“João era um homem de luz que só queria transmitir a sua espiritualidade e tudo de melhor na vida. Meu irmão foi executado por engano. A gente quer que isso fique muito claro. Ele não tem nada a ver com bandidagem”, afirmou Maria Carol Rebello, em entrevista à TV Bahia.

A Polícia Civil da Bahia confirmou que as investigações apontam que o ex-ator mirim João Rebello teria sido morto por engano e que não há qualquer envolvimento da vítima em atividades criminosas.