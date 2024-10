MORTO EM TRANCOSO

Ex-ator mirim foi morto por engano e já há indicativo de autoria, confirma polícia

A Polícia Civil da Bahia confirmou que as investigações apontam que o ex-ator mirim João Rebello teria sido morto por engano, o que aponta para a impossibilidade de qualquer envolvimento da vítima em atividades criminosas. Também já há indicativo de autoria do homicídio. Imagens de câmeras de segurança mostram dois homens emboscando a vítima, e um deles atirando contra o artista.

A vítima tinha 45 anos e foi morta a tiros dentro do carro na última quinta-feira à noite (24), em Trancoso, distrito de Porto Seguro, no Extremo-Sul da Bahia. Logo após a morte, começaram a circular rumores de que João teria envolvimento com tráfico de drogas, o que foi negado por familiares e amigos, e agora pela polícia.

A 3ª Delegacia Territorial de Trancoso segue com a apuração da morte de João. De acordo com a corporação, todas as medidas legais estão sendo adotadas. Oitivas e diligências estão em andamento e há equipes em campo buscando imagens que possam auxiliar na apuração do caso.