CRIME

Homem é preso após ameaçar a companheira no interior da Bahia

Caso aconteceu na cidade de Guanambi

A mulher relatou que tinha sido ameaçada pelo marido, e que ele havia subtraído o celular dela. Acompanhados da vítima, os agentes foram ao endereço do casal, mas o homem não foi encontrado.>

Momentos depois, durante patrulhamento, os policiais encontraram o veículo do suspeito no bairro Monte Pascoal. Ao abordarem o carro, os militares constataram que o condutor era o homem denunciado. O celular da vítima foi encontrado com ele.>