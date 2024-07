CRIME

Homem é preso após incendiar casa de companheira

Caso ocorreu no distrito de Arraial D’Ajuda, no extremo-sul baiano

Um homem foi preso acusado de atear fogo na casa da companheira no distrito de Arraial D’Ajuda, em Porto Seguro, no extremo-sul do estado. De acordo com a Polícia Civil (PC), a mulher já foi agredida fisicamente pelo suspeito. A prisão ocorreu na última quarta-feira (10).