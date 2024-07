CRIME

Suspeito de estuprar adolescentes é preso em Sento Sé

Um homem foi preso sob suspeita de ter cometido o crime de estupro de vulnerável, nesta quarta-feira (10). O suspeito teve prisão preventiva cumprida pelas polícias civis de Sento Sé e Irecê, no centro norte do estado. O crime, praticado no dia anterior, teve como vítima uma pré-adolescente.