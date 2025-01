CÁRCERE

Homem é preso após invadir residência e fazer adolescente refém em Porto Seguro

Com ele, foram apreendidas armas, drogas, munições e uma balança de precisão

Um homem foi preso após fazer uma adolescente refém em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Informações preliminares apontam que a vítima tem 15 anos. Após negociações, o suspeito de sequestro e cárcere se rendeu. Com ele, foram apreendidas armas, drogas, munições e uma balança de precisão.

De acordo com a Polícia Civil, durante uma ronda na região, policiais militares teriam avistado o suspeito que, ao ver a presença dos agentes, fugiu e entrou em uma residência no bairro Frei Calixto. No local, ele fez a adolescente refém. Após a ocorrência, os dois foram encaminhados para atendimento hospitalar.