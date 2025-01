FACÇÃO

Esposa do Rei de Copas do Baralho do Crime é presa no Rio de Janeiro

Mulher é suspeita de participar de esquema de lavagem de dinheiro

Vitor Rocha

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 20:35

Rei de Copas do Baralho do Crime Crédito: Divulgação

A esposa do Rei de Copas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública foi presa nesta terça-feira (21), no Rio de Janeiro. Ela é apontada como participante do esquema de lavagem de dinheiro da facção comandada pelo marido Anderson Souza de Jesus, o “Buel”.

Em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Justiça da Bahia, a foragida foi encontrada em um hotel no centro da cidade. Ela havia fugido do Complexo do Alemão no dia 14 deste mês, após operação das Forças da Segurança da Bahia e do Rio de Janeiro.