Homem é preso após matar a mulher com golpes de marreta em Feira de Santana

Doméstica foi morta com golpes de marreta. Crédito: Reprodução

Um homem foi preso depois de matar a mulher com golpes de marreta na madrugada desta quarta-feira (2), na zona rural de Feira de Santana. Ele confessou o crime.



Daiane Conceição de Jesus Freitas, 26 anos, foi assassinada na casa em que morava com o companheiro, no distrito de Matinha. Ela foi atacada quando estava deitada, provavelmente já dormindo.



Horas antes do crime, os dois discutiram porque Daiane, que era doméstica, chegou em casa e encontrou o companheiro bebendo. Segundo o suspeito, durante a briga Daiane teria dado um tapa nele, que então revidou com agressão. Por volta de 0h, ele pegou uma marreta e atacou a mulher.

O filho de 7 anos de Daiane, fruto de outra relação, estava no quarto dormindo no momento do crime. O suspeito, um homem de 22 anos que é ajudante de pedreiro, mantinha um relacionamento com a vítima havia cerca de um ano. Eles moravam juntos.

Arma do crime foi apreendida. Crédito: Divulgação

A Polícia Militar informou que foi acionada após denúncia de um crime no povoado Candeal II. No local, a equipe encontrou a mulher morta na cama. O suspeito foi preso no local, quando o confessou o crime. A arma do crime foi apreendida.