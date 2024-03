ITAPARICA

Homem é preso após romper tornozeleira e estuprar ex-companheira

Segundo a Polícia Civil, o investigado foi preso em janeiro, quando agrediu a então companheira, no bairro de Brotas, em Salvador. Ele foi liberado para responder utilizando tornozeleira eletrônica. Em seguida, o agressor rompeu o assessório de monitoramento e estuprou a mulher, descumprindo também a medida protetiva de urgência.

A equipe de investigadores da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Brotas-Casa da Mulher Brasileira) identificou a localização do homem e, após o cumprimento do mandado de prisão, o apresentou na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter). Ele foi encaminhado para ser submetido a exames de lesões corporais, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).