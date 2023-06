Homem é preso após tentar matar ex afogada em Praia do Forte

Um homem foi preso em flagrante, na tarde de sábado (24), após tentar matar a ex-companheira afogada em Praia do Forte, na cidade de Mata de São João. O suspeito agrediu a vítima e a jogou em na Lagoa Timeantube.



A mulher foi socorrida por pessoas que estavam no local, que também acionaram a Polícia Militar. Ao chegar no local, policiais da 53ª CIPM encontraram o homem imobilizado pelas pessoas que testemunharam o crime.



A vítima e o agressor foram encaminhados para a 8ª Delegacia Territorial, onde a ocorrência foi registrada. Ele foi autuado por tentativa de feminicídio.