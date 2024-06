Homem é preso com pistola da PM no Pelourinho

Um homem foi preso em flagrante com uma arma de fogo na noite de domingo (9), na Rua Visconde de Cairu, nas imediações do Pelourinho, por policiais militares do Batalhão de Polícia de Pronto Emprego Operacional (Bpeo). A suspeita é de que a arma tenha sido extraviada da Polícia Militar (PM) em dezembro de 2023.