CRIME

Homem é preso com posse de drogas em Salvador

Caso aconteceu na madrugada deste domingo (9)

Um home foi preso com posse de drogas no bairro da Fazenda Grande do Retiro, na madrugada deste domingo (19). A detenção ocorreu durante ronda de policiais militares da 9ª Companhia Independentemente de Polícia Militar (CIPM) na Rua Diva Pimentel.

De acordo com a Polícia Militar, agentes militares visualizaram o homem durante patrulhamento na região. Ao perceber a presença da equipe, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado. Com ele, foram entradas 105 porções de cocaína, 69 porções de maconha, pinos com k9 e duas embalagens com crack.