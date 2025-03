CRIME

Homem é preso em flagrante agredindo a mulher no Carnaval da Barra

Ele foi preso por policiais que trabalhavam sem caracterização

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica no circuito de Carnaval, na noite da terça-feira (4). Equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Denarc) que estavam trabalhando à paisana no circuito Dodô, sem caracterização, contiveram o suspeito. >