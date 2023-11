Homem é preso na Bahia suspeito de feminicídio em São Paulo

Um homem de 41 anos foi preso na quinta-feira (23) em Luís Eduardo Magalhães suspeito de ter cometido feminicídio em Barueri, na Grande São Paulo. De acordo com a Polícia Civil em nota, o homem foi encontrado no bairro Santa Cruz por policiais da Delegacia Territorial (DT) do município.



Ainda de acordo com o órgão, o mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Barueri. Ele foi submetido ao exame de lesão corporal e ficou a disposição da Justiça. Ele deve ser encaminhado para o estado de São Paulo.