Um idoso de 60 anos foi denunciado após xingar um segurança na manhã desta quarta-feira (13). O caso aconteceu na Rua das Dálias, na Pituba.



De acordo com uma moradora do bairro, que presenciou a situação, o idoso saía do supermercado RedeMix da Paulo VI, quando se irritou com o segurança de 22 anos e o chamou de ‘macaco’. O homem ligou para a polícia e, segundo a moradora, o idoso saiu do local em um camburão, acompanhado por dois policiais.